Bufera russa sulla Brunello Cucinelli | accuse di irregolarità titolo in picchiata
“Bufera" russa sulla Brunello Cucinelli, con il titolo in Borsa che è arrivato a perdere il 13 per cento prima che venisse sospeso il titolo, e tracollare fino a meno 19,5% una volta riaperte le contrattazioni. Bufera scatenata dalle accuse di alcuni hedge fund e analisti finanziari sulle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Geronimo La Russa eletto, bufera su Giorgia Meloni: “Ma non era finito il tempo del familismo?”
Rapuano nella bufera dopo gli errori commessi in Verona-Juve: secondo 'La Gazzetta dello Sport', trascorrerà alcune settimane in Serie B prima del ritorno in A I vertici dell'AIA non hanno apprezzato le decisioni prese, ovvero il rigore assegnato al Verona e
«Zero risultati sulle politiche sociali»: bufera su Rosatelli, Lo Russo valuta una sostituzione al Comune di Torino. E spunta il nome di Sara Diena
Brunello Cucinelli sotto accusa, aggira le sanzioni in Russia: il titolo crolla in Borsa - Sembra assurdo ma, di colpo, Brunello Cucinelli si ritrova al centro di uno scandalo che pone nello stesso calderone finanza e geopolitica. quifinanza.it scrive
Brunello Cucinelli sospesa a Piazza Affari: cosa sta succedendo? - Un report accende i riflettori su presunte violazioni e gestione poco trasparente del business. Lo riporta it.benzinga.com