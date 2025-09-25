Bufera russa sulla Brunello Cucinelli | accuse di irregolarità titolo in picchiata

Perugiatoday.it | 25 set 2025

Bufera" russa sulla Brunello Cucinelli, con il titolo in Borsa che è arrivato a perdere il 13 per cento prima che venisse sospeso il titolo, e tracollare fino a meno 19,5% una volta riaperte le contrattazioni. Bufera scatenata dalle accuse di alcuni hedge fund e analisti finanziari sulle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

bufera russa brunello cucinelliBrunello Cucinelli sotto accusa, aggira le sanzioni in Russia: il titolo crolla in Borsa - Sembra assurdo ma, di colpo, Brunello Cucinelli si ritrova al centro di uno scandalo che pone nello stesso calderone finanza e geopolitica. quifinanza.it scrive

bufera russa brunello cucinelliBrunello Cucinelli sospesa a Piazza Affari: cosa sta succedendo? - Un report accende i riflettori su presunte violazioni e gestione poco trasparente del business. Lo riporta it.benzinga.com

