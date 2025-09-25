Bucciantini | Allegri è tornato È molto meglio di prima ed è il vero anti Conte
Marco Bucciantini sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha comunicato la sua opinione sul nuovo Massimiliano Allegri che si sta vedendo al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: bucciantini - allegri
Bucciantini: “L’espulsione di Allegri? Ha esagerato, ma aveva ragione”
? ECCOCI live dal Goal! Festival di Pisa! Alle 17 il Microfono aperto con Marco Bucciantini e, a seguire, collegamenti live prima e durante #ItaliaEstonia! Alle 23 il post partita della Nazionale è in diretta nel Microfono aperto con Enzo Bucchioni. Passat - facebook.com Vai su Facebook