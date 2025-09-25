Buca in via Galletti riparazione fai da te del consigliere Guaresi seconda circoscrizione | Ci deve scappare per forza il morto?
“Non possiamo permetterci che, prima di riparare una buca, debba morire qualcuno. Dal 5 agosto e con successivo sollecito a settembre, la ditta appaltatrice per conto del Comune non è ancora intervenuta per mettere in sicurezza il tratto di via Galletti interessato. Chi dovrebbe far rispettare i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: buca - galletti
Oggi ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Stefano Galletti. Un incidente sul cavalcavia nei pressi del viadotto di Rocca San Zenone, mentre il giovane si stava recando allo stadio a vedere la partita della Ternana, ha spezzato la sua vita a soli 29 a - facebook.com Vai su Facebook
Ritorna la buca "irriverente" di via Marcio Rutilio a sei mesi dalla riparazione - E’ stato necessario attendere due anni per vedere la sua riparazione avvenuta poi durante lo scorso mese di gennaio. Riporta romatoday.it
Aosta, coperta la nuova buca in via Monte Vodice - Per alcune ore è tornata l'emergenza in via Monte Vodice, ad Aosta, dove nel pomeriggio si è aperta una nuova buca all'incrocio con via Monte Pasubio. Segnala ansa.it