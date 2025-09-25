Bubbiano operaio schiacciato da una bobina d’acciaio | ancora un morto sul lavoro

Bubbiano (Milano), 25 settembre 2025 – Ancora un incidente in fabbrica, ancora un morto sul lavoro. L’ennesima tragedia si è consumata intorno alle 12 di oggi, giovedì 25 settembre alla Ticino Lamiere Spa di Bubbiano, comune della cintura sud di Milano. Qui, un operaio italiano di 62 anni, è rimasto schiacciato da una  bobina per la produzione di nastri di acciaio. L'uomo è stato immediatamente soccorso prima dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. E’ deceduto poco dopo, prima ancora dell’arrivo dei soccorritori del 118. Sul poso sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici di Ats, cui spetterà il compito di stabilire le dinamiche che hanno portato alla morte dell'operaio e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

