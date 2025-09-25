Brunello Cucinelli violerebbe le sanzioni dell’Ue alla Russia Tonfo in Borsa titolo sospeso

Brunello Cucinelli continua “ a gestire diversi negozi in Russia “. A dirlo è un’indagine di Morpheus Research, un ente fondato nel 2025 da un team di analisti finanziari impegnati a smascherare frodi e comportamenti scorretti delle aziende nei mercati finanziari. La risposta dell’azienda è netta: da un lato spiega che ha sempre rispettato le regole europee, dall’altro annuncia azioni legali per tutelare la propria immagine. Intanto alla Borsa di Milano il titolo di Brunello Cucinelli è stato sospeso dalle contrattazioni dopo un tonfo del 4,95%. Dopo un breve stop sono ripresi a Piazza Affari gli scambi sul titolo della Casa di Moda Brunello Cucinelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

