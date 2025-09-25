Brunello Cucinelli viola le sanzioni dell’Ue alla Russia Tonfo in Borsa titolo sospeso
Brunello Cucinelli continua “ a gestire diversi negozi in Russia “. A dirlo è un’indagine di Morpheus Research, un ente fondato nel 2025 da un team di analisti finanziari impegnati a smascherare frodi e comportamenti scorretti delle aziende nei mercati finanziari. Intanto alla Borsa di Milano il titolo di Brunello Cucinelli è stato sospeso dalle contrattazioni dopo un tonfo del 4,95%. Secondo il documento l’azienda di moda Brunello Cucinelli avrebbe quindi “violato le sanzioni dell’Ue alla Russia “, e avrebbe “ fuorviato gli azionisti ” continuando a gestire “diversi negozi a Mosca, con un’ampia offerta di articoli dal prezzo di migliaia di euro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
