Brunello Cucinelli tonfo in Borsa -4,9 per cento e stop agli scambi

Le azioni di Brunello Cucinelli e i relativi strumenti derivati sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo ha reso noto Borsa Italiana. Al momento della sospensione il titolo era il peggiore di Piazza Affari, con un calo del 4,95 per cento a 97,76 euro. Il crollo in Borsa dell’azienda del lusso italiana, quotata dal 2018, è legato a un lungo report di Morpheus Research: gli analisti della società, che fondata nel 2025 punta a mettere in luce comportamenti scorretti sui mercati finanziari, hanno accusato Cucinelli di violare le sanzioni contro la Russia e di attuare una politica di «sconti aggressivi» per smaltire un «magazzino gonfio» che rischia «di indebolire il posizionamento esclusivo del marchio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

