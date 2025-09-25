Brunello Cucinelli titolo crolla a -17,28% in chiusura Borsa valore delle azioni passa da 102,90 a 85,05€
Alla base delle vendite massicce, un report pubblicato da Morpheus Research che accusa l’azienda umbra di aver mentito sull’attività commerciale in Russia, in presunta violazione delle sanzioni imposte dall’Unione Europea Giornata difficile per Brunello Cucinelli, che ha chiuso in forte ribas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Brunello Cucinelli sotto accusa, aggira le sanzioni in Russia: il titolo crolla in Borsa - Sembra assurdo ma, di colpo, Brunello Cucinelli si ritrova al centro di uno scandalo che pone nello stesso calderone finanza e geopolitica. Segnala quifinanza.it
Cucinelli, riprese le contrattazioni: il titolo crolla a -13% dopo le accuse su attività in Russia - Borsa Italiana aveva sospeso le contrattazioni dopo un iniziale calo del 5% legato alle accuse di comportamenti scorretti fatte dagli analisti di Morpheus Research. Si legge su ilsole24ore.com