Brunello Cucinelli sprofonda in borsa l' accusa | Viola sanzioni contro la Russia
Le azioni di Brunello Cucinelli sono state momentaneamente sospese dalle negoziazioni. Lo spiega in un comunicato urgente Borsa Italiana. Prima della sospensione, le azioni si attestavano a -4,95%: a far sprofondare il titolo è stato un report su presunte violazioni delle sanzioni contro la. 🔗 Leggi su Today.it
Hedge fund accusa Brunello Cucinelli: "Viola le sanzioni alla Russia". Il titolo in forte calo in Borsa - Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti che puntano a portare alla luce comportamenti scorretti sui mercati finanziari, ... huffingtonpost.it scrive
Hegde fund contro Cucinelli: “Viola le sanzioni Ue contro la Russia”. Il titolo sospeso in Borsa dopo il crollo - Un hedge fund accusa il brand di lusso di mantenere boutique aperte a Mosca con vendite stabili a 15 milioni di euro ... Scrive ilfattoquotidiano.it