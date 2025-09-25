Sembra assurdo ma, di colpo, Brunello Cucinelli si ritrova al centro di uno scandalo che pone nello stesso calderone finanza e geopolitica. Una delle storiche firme del lusso italiano sta infatti fronteggiando un durissimo report di Morpheus Research, giovane società d’analisi fondata nel 2025: From Moscow to TJ Maxx. Le accuse a Brunelli Cucinelli. Il report rivolge delle accuse molto pesanti nei confronti di Bruno Cucinelli. L’azienda umbra, si legge, avrebbe proseguito nell’ alimentare il mercato russo. Il titolo del documento, del resto, è molto eloquente. Il celebre marchio avrebbe dunque ignorato le sanzioni europee in corso, attive ormai da tempo, attuando inoltre una politica di sconti giudicata aggressiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Brunello Cucinelli sotto accusa, aggira le sanzioni in Russia: il titolo crolla in Borsa