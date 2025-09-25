Brunello Cucinelli precipita a Piazza Affari ecco l’accusa pesante
Giornata nera per Brunello Cucinelli in Borsa. Il titolo del re del cashmere ha subito un brusco arresto, venendo sospeso dalle contrattazioni a Piazza Affari dopo un crollo verticale. Ma cos'è successo? L'accusa, pesante, arriva da Morpheus Research, un hedge fund fondato nel 2025, che punta il dito contro l'azienda, accusandola di violare le sanzioni contro la Russia. Secondo il report di Morpheus Research, frutto di un'indagine durata oltre tre mesi, Cucinelli continuerebbe a operare in Russia nonostante le sanzioni internazionali, applicando inoltre sconti aggressivi per smaltire un magazzino gonfio.
