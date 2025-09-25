Brunello Cucinelli giù in Borsa sospeso in attesa di nota

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 25 settembre 2025 – Il titolo Brunello Cucinelli è sospeso dalle contrattazioni in Piazza Affari in attesa di un comunicato. Lo rende noto Borsa Italiana. Le azioni del gruppo prima dello stop perdevano il 4,95% a quota 97,76 euro, a causa di netto calo avvenuto poco dopo le 12. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

brunello cucinelli gi249 in borsa sospeso in attesa di nota

© Quotidiano.net - Brunello Cucinelli giù in Borsa, sospeso in attesa di nota

In questa notizia si parla di: brunello - cucinelli

I ricavi di Brunello Cucinelli salgono a 684 milioni in 6 mesi

Brunello Cucinelli protagonista a Wimbledon

Fotinì Peluso e Brunello Cucinelli: doppio look da sogno in laguna

brunello cucinelli gi249 borsaHedge fund accusa Brunello Cucinelli: "Viola le sanzioni alla Russia". Il titolo in forte calo in Borsa - Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti che puntano a portare alla luce comportamenti scorretti sui mercati finanziari, ... Scrive huffingtonpost.it

brunello cucinelli gi249 borsaCucinelli, tonfo in Borsa. Stop agli scambi. Un hedge fund accusa: “Viola sanzioni in Russia” - MILANO – Le azioni di Brunello Cucinelli sono state sospese dalle contrattazioni in Borsa in attesa di un comunicato. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Brunello Cucinelli Gi249 Borsa