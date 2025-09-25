Brunello Cucinelli giù in Borsa sospeso in attesa di nota
Milano, 25 settembre 2025 – Il titolo Brunello Cucinelli è sospeso dalle contrattazioni in Piazza Affari in attesa di un comunicato. Lo rende noto Borsa Italiana. Le azioni del gruppo prima dello stop perdevano il 4,95% a quota 97,76 euro, a causa di netto calo avvenuto poco dopo le 12. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Hedge fund accusa Brunello Cucinelli: "Viola le sanzioni alla Russia". Il titolo in forte calo in Borsa - Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti che puntano a portare alla luce comportamenti scorretti sui mercati finanziari
Cucinelli, tonfo in Borsa. Stop agli scambi. Un hedge fund accusa: "Viola sanzioni in Russia" - MILANO – Le azioni di Brunello Cucinelli sono state sospese dalle contrattazioni in Borsa in attesa di un comunicato.