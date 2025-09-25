Brunello Cucinelli crolla in Borsa le accuse sui negozi a Mosca e gli affari con la Russia | Così aggira le sanzioni Ue

Le operazioni di Brunello Cucinelli non avrebbero subito alcuna conseguenza dalle sanzioni imposte alla Russia ormai tre anni fa per tentare di azzopparne l’economia di guerra. Anzi, il brand italiano avrebbe continuato a « gestire diversi negozi a Mosca, vendendo un’ampia offerta di articoli a migliaia di euro». A fronte, invece, del divieto di commerciare beni con un valore superiore ai 300 euro. A rivelarlo è un report di Morpheus Research, un fondo d’investimento istituito pochi mesi fa da un gruppo di analisti e specializzato nel portare alla luce comportamenti scorretti sui mercati finanziari: « Cucinelli ha ingannato gli azionisti ». 🔗 Leggi su Open.online