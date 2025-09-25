Brunch autunnale alla Birr' aia di Marignolle
Domenica 28 settembre dalle ore 11:00 alle 15:00 torna il brunch alla Birr'aia di Marignolle!Un ricco buffet di dolci e salati, con succhi di frutta e yogurt, caffé americano e scrumble eggs con bacon, torte artigianali e insalata di farro, croissant e hash browns, avocado toast e french toast. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
