Brunch autunnale alla Birr' aia di Marignolle

Firenzetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre dalle ore 11:00 alle 15:00 torna il brunch alla Birr'aia di Marignolle!Un ricco buffet di dolci e salati, con succhi di frutta e yogurt, caffé americano e scrumble eggs con bacon, torte artigianali e insalata di farro, croissant e hash browns, avocado toast e french toast. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: brunch - autunnale

