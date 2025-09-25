Brooklyn Beckham rompe il silenzio sulla faida familiare | Non sto perdendo il sonno per il dramma che ruota attorno al mio cognome

Il ventiseienne primogenito di David e Victoria intervistato dal Daily Mail ha detto che dei pettegolezzi sulle sue vicende familiari non si cura. E ha anche ribadito tutto l'amore che prova per Nicola Peltz: «Ho una moglie che mi sostiene molto. Noi due siamo felici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Brooklyn Beckham rompe il silenzio sulla faida familiare: «Non sto perdendo il sonno per il dramma che ruota attorno al mio cognome»

In questa notizia si parla di: brooklyn - beckham

