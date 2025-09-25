Brooklyn Beckham dopo la rottura con la famiglia | Ho una moglie che mi sostiene

Il primogenito di David e Victoria Beckham non cita i membri della sua famiglia, ma mette in chiaro che per lui conta soltanto la moglie Nicola.

Nicola Peltz Beckham: «Brooklyn ha detto “ti amo” per primo, e da allora siamo inseparabili»

Brooklyn Beckham racconta l’amore per il cibo italiano: “La mia ricetta preferita è…”

I Beckham festeggiano la figlia Harper. E Brooklyn si “riavvicina” alla famiglia

Dietro l’allontanamento di Brooklyn Beckham dalla sua famiglia ci sarebbe una questione economica mai risolta David e Victoria si sarebbero rifiutati di aiutarlo a comprare una villa in California. - facebook.com Vai su Facebook

Non si arresta la scalata nel mondo della moda della moglie di Brooklyn Beckham, questa volta nelle grazie del brand tutto italiano Genny - X Vai su X

Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz rinnovano i voti nuziali ma David e Victoria non partecipano alla cerimonia - Lo scorso 2 agosto, Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz hanno rinnovato le promesse di matrimonio pronunciate nell’aprile del 2022. Secondo deejay.it

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz di nuovo sposi: David e Victoria Beckham i grandi assenti alla cerimonia - Felici come due novelli sposi, ma in realtà si tratta del secondo sì per Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz. Lo riporta leggo.it