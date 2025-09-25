Brindisi 13enne denuncia violenza sessuale in strada a Mesagne | indagati 12enne e 15enne

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il racconto dell’adolescente alle forze dell’ordine ha fatto scattare le immediate indagini dei carabinieri che hanno identificato i due presunti responsabili: un 12enne e un 15enne della zona che devono rispondere di violenza sessuale e sequestro di persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: brindisi - 13enne

