Brindisi 13enne denuncia violenza sessuale in strada a Mesagne | indagati 12enne e 15enne

Il racconto dell’adolescente alle forze dell’ordine ha fatto scattare le immediate indagini dei carabinieri che hanno identificato i due presunti responsabili: un 12enne e un 15enne della zona che devono rispondere di violenza sessuale e sequestro di persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: brindisi - 13enne

#Brindisi Un 12enne e un 15enne indagati per presunti abusi su una 13enne. Violenza sessuale e sequestro di persona i reati che sarebbero contestati ai due giovani, nel fascicolo aperto dalla Procura di Lecce. I Carabinieri indagano per ricostruire i fatti F - X Vai su X

“L’Eco delle Emozioni” – Tiziana Ricco in mostra a Brindisi Dal 13 al 27 settembre, il Bastione San Giacomo di Brindisi ospita la personale dell’artista Tiziana Ricco, un viaggio potente tra materia, colore e emozione. Le sue opere, con un linguaggio infor - facebook.com Vai su Facebook

Brindisi, 13enne denuncia violenza sessuale in strada a Mesagne: indagati 12enne e 15enne - Il racconto dell’adolescente alle forze dell’ordine ha fatto scattare le immediate indagini dei carabinieri che hanno identificato i due presunti responsabili ... Segnala fanpage.it

Presunti abusi su una 13enne, indagati due adolescenti - La Procura dei minori di Lecce ha aperto un'inchiesta su presunti abusi sessuali nei confronti di una 13enne, in un comune del Brindisino, da parte di un 12enne e di un 15e ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it