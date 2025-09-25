Brianza omofoba | oltre 2 richieste di aiuto al giorno botte e minacce in casa e al lavoro
Oltre due richieste di aiuto al giorno: persone vittime di aggressioni fisiche e verbali (anche sul luogo di lavoro), episodi di omofobia e transfobia a scuola e in famiglia, persone (anche adulte) che dopo aver fatto coming-out vengono sbattute fuori di casa. Tutto questo succede a Monza e in.
