Brescia | Clean Up the World

Bresciatoday.it | 25 set 2025

Una giornata dedicata alla cura degli spazi comuni, per trasformare i rifiuti in risorse e promuovere il rispetto dell’ambiente. Sabato 27 settembre Brescia partecipa alla campagna mondiale "Clean Up the World" con un'azione di raccolta su larga scala, organizzata dalla Consulta dell’Ambiente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

