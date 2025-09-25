Bremer Juventus, il brasiliano è pronto a riprendere il suo posto da titolare al centro della difesa, affiancato da Gatti e Kelly, per la sfida con l’Atalanta. La difesa della Juventus ritrova il suo pilastro in vista della fondamentale sfida di campionato di sabato contro l’ Atalanta di Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Gleison Bremer, il forte difensore brasiliano, è pronto a tornare al centro della difesa a tre bianconera, dopo aver osservato un turno di riposo nell’ultima gara contro il Verona. Il rientro di Bremer è una notizia di grande importanza per Igor Tudor, che potrà contare nuovamente sul suo elemento più affidabile e insostituibile nel reparto arretrato della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Juventus, il brasiliano è pronto a tornare titolare: già scelti i suoi compagni di reparto, chi completerà il terzetto con l’Atalanta