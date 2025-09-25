Brembo accelera verso un futuro sostenibile | prima pinza realizzata con alluminio 100% riciclato

Dopo oltre cinque anni di ricerca e sviluppo, Brembo ha avviato ufficialmente l'utilizzo di una lega composta interamente da alluminio riciclato nella produzione delle proprie pinze freno di primo equipaggiamento; un passo fondamentale nel percorso di sostenibilità dell'azienda. Avviato nel 2020, il progetto aveva come obiettivo quello di migliorare il profilo ambientale dei processi produttivi di Brembo. L'analisi dell'intero ciclo di produzione ha permesso di individuare le aree chiave dove gli interventi potevano generare il maggiore impatto positivo. La capacità unica dell'alluminio di essere riciclato infinite volte senza alcuna perdita di qualità lo ha reso il candidato naturale su cui concentrarsi, offrendo un grande potenziale per ridurre l'impatto ambientale.

