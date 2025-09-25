Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 25 settembre 2025

Due ciclisti morti sulle strade del casertano, l'ergastolo al killer per l'omicidio di Sebastiano Tessitore a Parete, il maxi piano di investimento di Lactalis nel caseificio Mandara di Mondragone. Queste le breaking news del 25 settembre 2025. CronacaDue ciclisti sono morti in seguito a due. 🔗 Leggi su Casertanews.it

