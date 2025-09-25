Brambati su Juve Atalanta | Partita importantissima dovranno dosare le forze Juric deve fare i conti con gli infortuni ma…

Brambati su Juve Atalanta: l’analisi del match dei bianconeri in campionato, tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. La supersfida di sabato tra Juventus e Atalanta si avvicina e, dagli studi di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha analizzato il momento della squadra nerazzurra. Secondo Brambati, la partita è “importantissima” ma arriva in un contesto complicato per il tecnico Ivan Juric, che deve fare i conti con assenze pesanti e con un percorso di crescita ancora tutto da definire. PAROLE – «È una partita importantissima, alla vigilia di una partita internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambati su Juve Atalanta: «Partita importantissima, dovranno dosare le forze. Juric deve fare i conti con gli infortuni ma…»

