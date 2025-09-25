Una sfida nella sfida. Ultimi giorni poi la parola passerà alle urne. Il Pd si prepara ad affrontare il momento del verdetto delle ormai imminenti regionali. Ieri pomeriggio nella sala conferenze della libreria Rinascita la sezione locale dei dem ha ospitato Chiara Braga, capogruppo alla Camera dei deputati. Presenti per l’occasione anche l’onorevole Augusto Curti e i quattro candidati Francesco Ameli, Fabiola Diomede, Enrico Piergallini e Margherita Sorge. "Queste regionali sono una battaglia decisiva per le Marche – esordisce la Braga –, una regione che merita di tornare ad essere un punto di riferimento per l’area centrale del nostro paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Braga lancia la volata Pd: "La destra si può battere"