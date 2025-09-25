Un’antica stazione ferroviaria, trasformata oggi in spazio per eventi, ha fatto da suggestiva cornice in Spagna ad un weekend dove storia e sport si sono incontrati all’insegna del pugilato e dell’amicizia internazionale. Nell’Estación del Norte a Barcellona è andata infatti in scena la decima edizione del Torneig Internacional de l’Amistat, organizzato dalla federazione pugilistica catalana, che ha visto tra i protagonisti saliti sul ring anche due pugili empolesi della Boxe Empoli Sanseverino Scardigli: Giorgio Scardigli e Cristian Borracchini. Il primo ha incrociato i guantoni con l’inglese Austin McGregor, pugile già affacciatosi al professionismo, dando vita ad una prestazione davvero maiuscola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Boxe Empoli a Barcellona: "Esperienza importante"