Botte e sprangate al vigilantes del supermercato | arrestato uno dei rapinatori

La rapina violenta e brutale, la caccia all’uomo senza sosta e il fermo al confine: è stato arrestato uno dei due rapinatori che, venerdì 19 settembre, hanno seminato il terrore al supermercato Pam di via Porcellaga, nel cuore di Brescia. In manette è finito un ragazzo di 23 anni, di origine. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: botte - sprangate

Brescia, vigilante di un supermercato preso a calci e bastonate dai rapinatori: arrestato 23enne, era in fuga al confine con la Francia - Un vigilantes del Supermercato Pam a Brescia in via Porcellaga è stato aggredito venerdì sera da una banda di ragazzi che aveva cercato di allontanare. ilmessaggero.it scrive

Brescia, botte e calci in faccia al vigilantes del Pam dai ragazzi che aveva allontanato - L'uomo è stato ricoverato in codice giallo in Poliambulanza ma non è in pericolo di vita ... Da brescia.corriere.it