Botte e minacce di morte alla compagna | arrestato

Una relazione ormai ai titoli di coda, le minacce e i maltrattamenti diventati una costante. La vita di una donna ridotta ad un incubo quotidiano. I carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne originario dell'Est residente a Limena. Deve. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: botte - minacce

Botte e minacce, poi tenta di dare fuoco alla ex: “Mi sono salvata rotolandomi in una pozzanghera”

Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere

Assalito, legato e rapinato in casa: «A me botte e minacce con un coltello, mia mamma anziana picchiata senza pietà»

Assalito, legato e rapinato in casa: «A me botte e minacce con un coltello, mia mamma anziana picchiata senza pietà» - facebook.com Vai su Facebook

A chi mi dice "il lusso e i ricchi portano soldi" rispondo: venite con me in quelle fabbriche dove gli operai producono le vostre borsette da 3mila euro e sono pagati pochi euro l'ora. E se protestano ricevono botte e minacce. - X Vai su X

Picchia e minaccia di morte la convivente. Soccorsa in lacrime e sanguinante, 43enne violento allontanato da casa - Ha picchiato e minacciato di morte la sua convivente, che terrorizzata ha chiesto aiuto al 118 ed è finita al pronto soccorso per essere medicata. Lo riporta ilgazzettino.it

IL NOME E LA FOTO. Botte e minacce con un coltello alla compagna e ai figli minori: 42enne ARRESTATO - Secondo quanto emerso dagli immediati accertamenti analoghi episodi di violenza tra le mura domestiche si erano già verificati nei mesi scorsi, a giugno e ad agosto, ma non erano mai stati denunciati ... Come scrive casertace.net