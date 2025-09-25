Bossone a processo per diffamazione aggravata contro Addeo

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex sindaco di Lauro, Antonio Bossone, è stato citato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Rosario Addeo, ex sindaco di Moschiano. La contestazione riguarda frasi pronunciate durante il comizio di chiusura della campagna elettorale di Bossone, candidato alle ultime elezioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bossone - processo

bossone processo diffamazione aggravataAccuse dal palco all’ex sindaco Addeo: Antonio Bossone finisce a processo - “Questo signore non sa che cosa fare, lui deve scegliere : o fare il sindaco o fare il camorrista o fare il delatore. Scrive irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Bossone Processo Diffamazione Aggravata