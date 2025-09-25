Bossone a processo per diffamazione aggravata contro Addeo
L’ex sindaco di Lauro, Antonio Bossone, è stato citato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Rosario Addeo, ex sindaco di Moschiano. La contestazione riguarda frasi pronunciate durante il comizio di chiusura della campagna elettorale di Bossone, candidato alle ultime elezioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Accuse dal palco all’ex sindaco Addeo: Antonio Bossone finisce a processo - “Questo signore non sa che cosa fare, lui deve scegliere : o fare il sindaco o fare il camorrista o fare il delatore. Scrive irpinianews.it