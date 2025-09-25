Bossoli in strada a Ugento | mistero sui colpi di arma da fuoco

Quotidianodipuglia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura e mistero ieri sera, mercoledì 24 settembre, a Ugento, dove un uomo ha richiesto l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Casarano dopo aver sentito esplodere due. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

bossoli in strada a ugento mistero sui colpi di arma da fuoco

© Quotidianodipuglia.it - Bossoli in strada a Ugento: mistero sui colpi di arma da fuoco

In questa notizia si parla di: bossoli - strada

San Giovanni a Teduccio, spari nella notte: tre bossoli trovati in strada

"Correte, stanno sparando". Trovate tre auto danneggiate e diversi bossoli in strada

Cerca Video su questo argomento: Bossoli Strada Ugento Mistero