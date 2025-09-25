Bosch travolta dalla crisi dell’auto il piano per licenziare oltre 10 mila dipendenti | da quali stabilimenti partono i tagli

L’azienda Bosch, leader mondiale nella produzione di componentistica auto, punta a ridurre i costi di 2,5 miliardi di euro all’anno e per farlo ha annunciato un massiccio piano di tagli al personale: oltre 10 mila lavoratori dovranno lasciare l’azienda entro il 2030. Sulla decisione sono immediatamente piovute le critiche dei sindacati e il presidente del consiglio di fabbrica Frank Sell ha dichiarato: « Respingiamo fermamente un taglio di posti di lavoro di questa portata storica, senza l’impegno simultaneo di garantire la sicurezza delle nostre sedi in Germania». Le motivazioni dei licenziamenti. 🔗 Leggi su Open.online