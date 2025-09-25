Bosch taglierà 13.000 posti di lavoro entro il 2030 per ridurre i costi | Non ci sono alternative
Domanda debole, crescita della concorrenza e barriere commerciali spingono Bosch a ridurre organico e investimenti. 🔗 Leggi su Dday.it
Bosch, 1.500 posti di lavoro a rischio in Germania nei prossimi due anni - Bosch, uno dei principali fornitori di componentistica delle Case automobilistiche, potrebbe essere la prossima azienda a pagare, in termini di occupazione, la transizione alla mobilità elettrica. motorionline.com scrive
Bosch: a rischio fino a 10.000 posti di lavoro in Germania - I piani di ridimensionamento del personale applicati dalla Bosch per far fronte della crisi del settore automobilistico potrebbero mettere a rischio da 8. Come scrive hdmotori.it