Bosch pronta a tagliare 10.000 posti di lavoro in Germania

Bosch è pronta a tagliare oltre 10mila posti di lavoro in Germania. Il gruppo Bosch è il maggiore fornitore mondiale di componentistica auto, prepara un nuovo massiccio Piano di riduzione del personale come già accaduto per esempio per grandi case automobilistiche tedesche. In ballo 19mila occupati. Secondo indiscrezioni riportate da Handelsblatt sarebbero in gioco oltre 10mila posti di lavoro, in aggiunta ai 9mila già annunciati in Germania lo scorso anno. L’obiettivo è risparmiare 2,5 miliardi. Il direttore del personale Stefan Grosch aveva dichiarato di recente che l’azienda deve risparmiare 2,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

