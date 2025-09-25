Bosch previsto un taglio di 13mila posti di lavoro entro 5 anni

Rimanere competitivi. Questo il grande cruccio dinanzi al quale si trovano spesso i colossi di settore, costretti a prendere decisioni a dir poco drastiche e poco “umane”. Questo, lo stesso problema cui deve far fronte Bosch. Il leader mondiale nella produzione industriale di componentistica auto ha previsto una riduzione di almeno 2,5 miliardi di euro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bosch previsto taglio 13milaL’azienda tedesca Bosch ha detto che licenzierà 13mila persone, per le difficoltà del settore automobilistico - La multinazionale tedesca Bosch ha detto che licenzierà 13mila persone, pari circa a 3 per cento dei 418mila lavoratori totali, entro il 2030. Riporta ilpost.it

bosch previsto taglio 13milaBosch taglierà 13mila posti di lavoro entro il 2030 - Il colosso tedesco della componentistica auto insegue risparmi per 2,5 miliardi di euro ... Come scrive ilsole24ore.com

