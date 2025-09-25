Bosch previsto un taglio di 13mila posti di lavoro entro 5 anni
Rimanere competitivi. Questo il grande cruccio dinanzi al quale si trovano spesso i colossi di settore, costretti a prendere decisioni a dir poco drastiche e poco “umane”. Questo, lo stesso problema cui deve far fronte Bosch. Il leader mondiale nella produzione industriale di componentistica auto ha previsto una riduzione di almeno 2,5 miliardi di euro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Bosch annuncia un nuovo piano di tagli da 2,5 miliardi di euro entro il 2030. Dopo i 15.000 licenziamenti degli ultimi due anni, il colosso tedesco della componentistica avvia una nuova fase di razionalizzazione per far fronte alla crisi del settore automotive. - facebook.com Vai su Facebook
