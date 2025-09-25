Bosch annuncia il licenziamento di 13mila dipendenti entro il 2030 | Il più grande taglio della storia
Un massiccio taglio di posti di lavoro. Il gruppo Bosch, il più grande fornitore di componentistica auto al mondo, ha annunciato un piano di riduzione dei costi che prevede il licenziamento di 13mila persone entro il 2030, soprattutto nelle sedi tedesche della sua divisione Mobility. La multinazionale, che a fine 2024 contava in tutto 418mila addetti, aveva già ridotto del 3% la sua forza lavoro rispetto all’anno precedente, con 11.500 posti in meno. “ Purtroppo, non possiamo evitare ulteriori tagli di posti di lavoro oltre a quelli già comunicati”, ha dichiarato Stefan Grosch, il responsabile delle risorse umane di Bosch. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
