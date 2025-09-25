Borussia Dortmund scoppia il caso Nmecha | il club impone il controllo dei messaggi social dopo il post su Kirk
Caos Borussia Dortmund, c’è il caso Nmecha: il club tedesco impone il controllo dei messaggi social dopo il post su Kirk: i dettagli Il Borussia Dortmund ha deciso di intervenire direttamente sulla comunicazione social di Felix Nmecha, centrocampista tedesco di 24 anni, arrivato dal Wolfsburg nell’estate 2023 e legato al club giallonero da un contratto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: borussia - dortmund
Dal Borussia Dortmund alla Serie A: il club sogna il colpaccio
Pagelle Real Madrid Borussia Dortmund: i Top e i Flop del match del Mondiale per club
Real Madrid Borussia Dortmund: tre cose che non hai notato
Il Borussia Dortmund è l’unica opposizione al monopolio Bayern - facebook.com Vai su Facebook
Il #Borussia Dortmund è l’unica opposizione al monopolio Bayern - X Vai su X
QUI BORUSSIA - Caso Anselmino a Dortmund? - L'assenza di Aaron Anselmino, uno dei giocatori più in vista contro l'Union Berlino, è evidente nel Borussia. Scrive tuttojuve.com
Diretta/ Juventus Borussia Dortmund (risultato finale 4-4): Kelly non si ferma più! - Diretta Juventus Borussia Dortmund streaming video tv, oggi 16 settembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League. Riporta ilsussidiario.net