Borrelli, attaccante rossoblù del Cagliari, è pronto a sfidare i nerazzurri con entusiasmo e determinazione. In vista della sfida di Serie A contro l’ Inter, in programma sabato sera all’ Unipol Domus, Gennaro Borrelli, attaccante del Cagliari, si è raccontato ai microfoni della trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina, soffermandosi in particolare sul prossimo impegno con i nerazzurri. «È sicuramente una partita importantissima contro una squadra molto forte. Noi ci alleniamo bene, con entusiasmo. Veniamo da risultati positivi e cercheremo di giocarcela sebbene sia complicata. Loro hanno una corazzata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Borrelli carico per Cagliari Inter: «Partita importantissima contro una squadra molto forte»