Borgo Ferrovia in festa per San Francesco | musica cabaret e tradizione
Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Borgo Ferrovia, si prepara a vivere tre giornate di intensa partecipazione e divertimento in occasione della Festa di San Francesco d’Assisi, in programma il 3, 4 e 5 ottobre 2025. L’evento, organizzato dall’ Associazione per Borgo Ferrovia con la collaborazione della Parrocchia San Francesco d’Assisi, proporrà un ricco calendario che unisce momenti di fede, musica e intrattenimento, accompagnati da giostre, luminarie e stand enogastronomici con prodotti tipici. Il via è fissato per venerdì 3 ottobre con lo spettacolo musicale “Pino a metà”, dedicato a Pino Daniele e interpretato da Carlo Maria Todini (ore 21. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: borgo - ferrovia
Nasce a Borgo Ferrovia il centro "Casa Betania" promosso dalla Caritas diocesana di Avellino
Casa Betania apre a Borgo Ferrovia: “Un punto di riferimento per chi ha bisogno”
Casa Betania accende l'estate: al via il progetto "Il mio Corpo è la mia Casa" per i giovani di Borgo Ferrovia
21.09.2025 = Santa Lucia 27.09.2025 = Borgo Roma SOFFITTE IN PIAZZA è il mercato dell'usato e dello sbaracco che si svolge nei quartieri di Verona. Domenica 21 settembre a SANTA LUCIA (pista ciclabile Vecchia Ferrovia) e Sabato 27 a BORGO ROMA ( - facebook.com Vai su Facebook
Festa di San Rocco, ci siamo. Torna l’appuntamento con il battesimo in Borgo - MASSA MARITTIMALa Festa di San Rocco era fra le occasioni di svago più attese di Massa Marittima e quelli con tanti capelli grigi ricordano in particolare la corsa con il cocomero che dove essere ... lanazione.it scrive
Ferrovia Firenze – Borgo San Lorenzo: completato il potenziamento infrastrutturale e tecnologico - Faenza (Ravenna), 2 settembre 2024 – Hanno comportato un investimento pari a 140 milioni di euro (finanziato con risorse del Pnrr) i lavori, conclusasi la scorsa notte, di potenziamento tecnologico ... Riporta ilrestodelcarlino.it