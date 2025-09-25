C’è un’importante novità in vista dell’attesissimo scontro diretto di domenica sera tra rossoneri e azzurri. La vittoria sul Pisa e il conseguente primato in solitario sono già alle spalle. Il Napoli è già pienamente concentrato sul prossimo impegno in campionato. Domenica sera, alle 20:45, i partenopei faranno visita al Milan, in grande forma dopo lo scioccante esordio contro la Cremonese. I rossoneri sono reduci da quattro successi consecutivi, considerando anche il 3-0 rifilato al Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia. Questo filotto è ulteriormente impreziosito dall’aver mantenuto la porta inviolata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Boom Milan, Allegri gongola: Napoli avvertito