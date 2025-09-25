Boom di occupati in Italia i dati della Cisl | 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto al 2021

Secoloditalia.it | 25 set 2025

Boom di occupati in Italia. E a dirlo non è il governo ma un sindacato autorevole e autonomo, del tutto indipendente, come la Cisl. Il report, illustrato da Libero, illustra dettagliatamente i dati di una crescita che ha pochi eguali in Europa. I dati della Cisl: 1,3 milioni di occupati in più. Nell’articolo si legge che, “come rileva la Cisl nell’ultimo report sul mercato del lavoro basato sui dati Istat, nel secondo trimestre di quest’anno si sono registrati 24,202 milioni di occupati, ben 1,3 milioni in più rispetto al 2021. Un incremento eccezionale” Rispetto al trimestre immediatamente precedente, ovvero il periodo gennaio-marzo 2025, il numero di occupati, è sostanzialmente invariato, come sintesi di una riduzione sia dei dipendenti a tempo indeterminato (-21mila, -0,1%) che di quelli a termine (-45 mila, -1,7%) pressoché compensata dall’aumento degli indipendenti (+74 mila, +1,4%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

