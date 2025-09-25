Boom di intossicati per funghi in Toscana tutta colpa delle app | quali sono quelli velenosi scambiati per buoni

«Tutte le app di riconoscimento sono inaffidabili». È il monito degli esperti micologi toscani, dopo un boom di intossicazioni a pochi giorni dall’inizio della stagione. Almeno una su tre riguarda il cosiddetto fungo dell’ulivo, Omphalotus olearius, che in molti scambiano per il «galletto». A tradire i cercatori meno esperti è il colore simile e le lunghe lamelle: «Nel galletto invece sono pieghe, creste, e una volta cucinati diventano di colori diversi», ricorda al Corriere Fiorentino il micologo Andrea Pompili. Chi cade vittima della superficialità, in questo caso, non rischia la vita «ma la sintomatologia è abbastanza violenta. 🔗 Leggi su Open.online