Bonus pensioni nuovo sussidio da novembre 2025 | come averlo
La provincia autonoma di Bolzano ha introdotto un bonus che permette ai suoi cittadini che percepiscono una pensione bassa di integrarla fino a raggiungere i 1.000 euro lordi. La misura è frutto di una collaborazione dell’Alto Adige con l’Inps, che punta a contrastare il costo della vita della provincia, tra i più alti d’Italia. Per ottenere il bonus serve rispettare una serie di requisiti economici, oltre a quello di risiedere nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. Una volta ottenuto, il sussidio andrà rinnovato ogni anno presentando il proprio Isee. Bonus pensione per raggiungere i 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Bonus pensioni esentasse, fino a 6.900 euro in più per chi rimane al lavoro: primi accrediti già a settembre. Ecco come funziona
Agosto 2025: aumenti in busta paga, bonus e novità per pensioni e lavoratori
Bonus pensioni sarà esentasse, fino a 6.900 euro in più per chi rimane al lavoro: primi accrediti già a settembre. Ecco come funziona
Parte il percorso verso la Manovra 2026: dai dati Istat al via libera del governo, fino al voto finale in Parlamento entro il 31 dicembre. Un calendario serrato che deciderà tasse, bonus e pensioni
Manovra, settimana decisiva per Irpef, pensioni e bonus casa
Legge 104: nuovo bonus da 850 euro, richiedilo subito! - È stata introdotta una nuova agevolazione per i soggetti non autosufficienti. informazioneoggi.it scrive
Pensioni sotto i 1000 euro, scattano i sussidi: ecco come saranno calcolati. Dalla Provincia fondi per 41 milioni all'anno fino al 2027 - Sussidio per pensionati a basso reddito, firmata in Alto Adige la convinzione con l'Inps per dare il via, già in novembre, alla misura. Da ildolomiti.it