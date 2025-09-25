Sono vari i bonus che le famiglie possono richiedere se dispongono di un Indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ) non particolarmente elevato, al di sotto della soglia di 20 mila euro. L’esclusione dal calcolo dell’Isee dei titoli di Stato, dei buoni e dei libretti postali da aprile scorso, ha indotto molti cittadini a fare una nuova richiesta della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), da presentare all’Inps per il calcolo dell’indicatore economico. Un Isee ricalcolato e più basso ha aperto le porte di accesso a varie indennità oppure ha aumentato l’importo spettante di altre, come avviene per l’Assegno unico per i figli e l’Assegno di inclusione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bonus con Isee fino a 20 mila euro, quali agevolazioni si possono richiedere?