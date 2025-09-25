Bonetti il granata di Campagnola | La Regia è un sogno che si avvera

Proprio oggi la Reggiana compie 106 anni e la storia di Simone Bonetti, un ragazzo nato e cresciuto nella nostra terra, potrebbe essere un bellissimo biglietto di auguri per il club. Il difensore classe 2004 è un esempio perfetto di come tenacia e passione possano portare in alto anche chi non è nato con la camicia o non possiede amici potenti. Se ci credi davvero, il destino prima o poi ti sorride: a patto di restare sempre fedeli alla propria etica, masticando sacrifici e respirando sogni. Dopo aver rotto il ghiaccio (anche) al ‘Città del Tricolore’ con una prestazione impeccabile, per il mancino originario di Campagnola è arrivato il momento di fare gli straordinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

