Bonetti il granata di Campagnola | La Regia è un sogno che si avvera
Proprio oggi la Reggiana compie 106 anni e la storia di Simone Bonetti, un ragazzo nato e cresciuto nella nostra terra, potrebbe essere un bellissimo biglietto di auguri per il club. Il difensore classe 2004 è un esempio perfetto di come tenacia e passione possano portare in alto anche chi non è nato con la camicia o non possiede amici potenti. Se ci credi davvero, il destino prima o poi ti sorride: a patto di restare sempre fedeli alla propria etica, masticando sacrifici e respirando sogni. Dopo aver rotto il ghiaccio (anche) al ‘Città del Tricolore’ con una prestazione impeccabile, per il mancino originario di Campagnola è arrivato il momento di fare gli straordinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bonetti - granata
La Reggiana ingaggia Bonetti e Contè . Accordo con Libutti, bandiera granata
Bonetti, dalla curva al campo: "Che orgoglio essere granata"
Le pagelle granata di #Reggiana vs #Catanzaro https://tuttoreggiana.com/news/118817721862/le-pagelle-di-reggiana-catanzaro-marras-e-bozzolan-brillano-bonetti-tiene-a-bada-iemmello… #ReggianaCatanzaro #SerieB - X Vai su X
SETTORE GIOVANILE La formazione Primavera di mister Turrini viene beffata in pieno recupero dall’Albinoleffe. Il primo tempo si chiude in parità, con le reti granata di Conté e Maisterra, ma a rompere l’equilibrio è il rigore assegnato al 4’ minuto di recupero - facebook.com Vai su Facebook
Recovery: Bonetti, 'se resta cabina di regia Iv prenderà sue decisioni' - "Nessuno ha mai parlato di voler far cadere il governo" ma "la cabina di regia non ci piace" e "se va avanti questa proposta, senza nessuna modifica, Italia viva, come ha ... Da iltempo.it