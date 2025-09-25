Bond 26 | Denis Villeneuve vuole uno sconosciuto ma il casting è rimandato a dopo Dune 3

Si torna a parlare del nuovo James Bond che, secondo un nuovo report, non sarà un attore noto, ma sarà rigorosamente maschio e inglese. Denis Villeneuve affronterà l'arduo casting per il ruolo di James Bond dopo che avrà concluso il suo impegno in Dune 3. La scelta è quindi rinviata all'anno prossimo, anche se è stato anticipato che il regista si orienterà su un volto poco noto. Secondo Deadline, Villeneuve accantonerà le idee rivoluzionarie di trasformare James Bond in una donna e opterà per un uomo inglese, in linea con il personaggio originale di Ian Fleming. La precisione sulla nazionalità taglia fuori una serie di nomi finiti nel mix di rumor nei mesi scorsi, da Timothée Chalamet a Glen Powell, da Austin Butler a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bond 26: Denis Villeneuve vuole uno sconosciuto, ma il casting è rimandato a dopo Dune 3

In questa notizia si parla di: bond - denis

Denis villeneuve e il suo thriller del 2015: perché sarebbe il regista ideale per bond

Tradizioni di james bond che il film di denis villeneuve dovrebbe abbandonare

Denis villeneuve e gli attori perfetti per james bond 26

Grandi novità sul casting di Bond 26, nuovo capitolo della saga che sarà diretto da Denis Villeneuve - facebook.com Vai su Facebook

Bond 26: Denis Villeneuve vuole uno sconosciuto, ma il casting è rimandato a dopo Dune 3 - Si torna a parlare del nuovo James Bond che, secondo un nuovo report, non sarà un attore noto, ma sarà rigorosamente maschio e inglese. Scrive movieplayer.it

James Bond: Denis Villeneuve inizierà il processo di casting dopo Dune – Parte Tre - Denis Villeneuve guiderà la ricerca del nuovo James Bond dopo Dune 3: sarà un attore britannico, giovane e poco conosciuto. Riporta cinefilos.it