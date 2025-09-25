Bolzano non solo hotel e appartamenti | ora si tassano anche i cani La nuova grana per turisti e residenti

A partire dal 2026, la Provincia autonoma di Bolzano diventerà la prima in Italia a introdurre una tassa di soggiorno dedicata ai cani. Ecco di che cosa si tratta. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

bolzano hotel appartamenti tassanoBolzano introduce la tassa di soggiorno per cani. E un'imposta annuale sul loro possesso - Si parla di 100 euro per ogni animale per contribuire alle spese di pulizia delle strade e di un contributo di 1,5 euro al giorn ... Lo riporta msn.com

La provincia di Bolzano introduce una tassa per i cani in vacanza e reintroduce quella annuale per i residenti di 100 euro - La provincia di Bolzano introduce una tassa per i cani in vacanza e reintroduce quella annuale per i residenti di 100 euro ... ilfattoquotidiano.it scrive

