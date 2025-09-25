Bolzano in arrivo la tassa di soggiorno per i cani turisti
Tutti i proprietari di cani lo sanno bene: mantenere il loro fidato amico può risultare piuttosto dispendioso. Ma portarne uno in Provincia di Bolzano potrebbe essere ancora più caro. I turisti con cane al seguito potrebbero presto pagare una tassa di soggiorno per l'animale: 1 euro e mezzo al giorno. Ma non solo: Bolzano punta a tassare anche i residenti proprietari di cane con un'imposta di 100 euro all'anno. Provvedimenti che l'assessore provinciale Luis Walcher, che ha firmato il disegno di legge provinciale, spiega così: "Credo che questa tassa possa dare un aiuto per avere più pulizia, magari più sacchettini e più aree cani". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
