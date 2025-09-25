Bolognina e degrado Mazzoni ’chiama’ i comitati | Decidiamo insieme il nostro futuro

Bologna, 25 settembre 2025 – Si riunirà la prossima settimana, martedì 30 settembre, il tavolo della Rete Bolognina, per "decidere insieme cosa devono diventare questi spazi". L’Associazione del Mercato Albani chiama e il Quartiere risponde, nel solco non solo dell’accordo tra la compagine dei commercianti e il Navile per dare nuova vita ai due box sfitti da anni sotto la tettoia, ma anche per “coltivare e alimentare il fermento positivo di residenti, commercianti e fruitori che vivono la zona”, inevitabilmente affrontando i temi di spaccio e sicurezza. E dopo la lettera aperta rivolta all’amministrazione, in cui i negozianti chiedono impegni anche a Hera e Acer, la presidente Federica Mazzoni convoca comitati e associazioni per guardare al futuro, quello che riguarda la nuova vita dei due spazi abbandonati e in disuso da molto tempo, che avrebbero dovuto alzare la saracinesca già in questi giorni, ma che apriranno in ritardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bolognina e degrado, Mazzoni ’chiama’ i comitati: "Decidiamo insieme il nostro futuro"

