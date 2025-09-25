Bologna un santuario del tennis
Noi appassionati di tennis abbiamo accolto con grande soddisfazione l’annuncio della Coppa Davis che si terrà a Bologna dal 18 al 23 novembre di quest’anno. Ma è anche sorprendente che Bologna abbia battuto altre destinazioni che certamente avrebbero ospitato questa manifestazione. Qual è il segreto di Bologna? Esprimo un grande grazie a nome di coloro che apprezzano e amano le sfide con la racchetta. Giorgio Zanelli Risponde Beppe Boni Non ci sono grandi segreti da svelare. Bologna già in precedenza ha offerto un’ottima destinazione, l’Unipol Arena, per ospitare le partite e ora i padiglioni della Fiera con una organizzazione efficiente che la Federazione internazionale ha apprezzato e condiviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Laboratorio di Maria Roberta Valesi. . Una bellissima giornata al Santuario della Madonna di San Luca a Bologna, vissuta in compagnia degli amici iconografi. Un grazie speciale a Don Gianluca Busi ? per averci accompagnato. - facebook.com Vai su Facebook
Il Santuario di San Luca a Bologna domina la città dal Colle della Guardia ed è collegato dal portico più lungo del mondo. #EmiliaRomagna #Cultura #Turismo - X Vai su X
