Bologna un santuario del tennis

Noi appassionati di tennis abbiamo accolto con grande soddisfazione l’annuncio della Coppa Davis che si terrà a Bologna dal 18 al 23 novembre di quest’anno. Ma è anche sorprendente che Bologna abbia battuto altre destinazioni che certamente avrebbero ospitato questa manifestazione. Qual è il segreto di Bologna? Esprimo un grande grazie a nome di coloro che apprezzano e amano le sfide con la racchetta. Giorgio Zanelli Risponde Beppe Boni Non ci sono grandi segreti da svelare. Bologna già in precedenza ha offerto un’ottima destinazione, l’Unipol Arena, per ospitare le partite e ora i padiglioni della Fiera con una organizzazione efficiente che la Federazione internazionale ha apprezzato e condiviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it