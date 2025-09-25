Bologna non bastano le parate di Skorupski | vince l' Aston Villa la prima europea è amara

Decide un sinistro di McGinn in un primo tempo dominato dagli inglesi. Il portiere polacco para anche un rigore di Watkins, nel finale la squadra di Italiano non sfrutta un paio di situazioni interessanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, non bastano le parate di Skorupski: vince l'Aston Villa, la prima europea è amara

In questa notizia si parla di: bologna - bastano

Casellati, su Bologna non bastano sentenze, chiarire coperture

? Primavera 1 / 5ª giornata - Una brutta #juventus cede il passo anche al Bologna. Nava e Boufandar non bastano, finisce 3-1. report: https://tinyurl.com/mr23n8kk - facebook.com Vai su Facebook

Super Skorupski non basta, #Bologna ko 1-0 con l’Aston Villa in Europa League: decide McGinn - X Vai su X

Il Bologna parte male in Europa League: super Skorupski non basta, l’Aston Villa vince 1-0 - 0 nell’esordio di Europa League: decisivo McGinn, Skorupski evita un passivo più pesante, mentre Castro centra la ... Si legge su fanpage.it

Pagelle di Aston Villa-Bologna 1-0: Skorupski non basta, McGinn punisce Italiano. Odgaard arrugginito - 0 top e flop e pagelle del match: la decide McGinn ma il migliore in campo è Skorupski che para anche un calcio di rigore. sport.virgilio.it scrive