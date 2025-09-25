Bologna Città 30 conclusi i lavori in via Molinelli | più sicurezza per pedoni e ciclisti

Nel tratto di strada dove nel marzo scorso è stato travolto da un’auto Marco Govoni, mentre attraversava sulle strisce pedonali, adesso c’è il segnale che indica l’obbligo di viaggiare ai 30 km orari. Si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

